Детский сад «Радуга» в Химках достроят в этом году

Детский сад в микрорайоне Новогорск-Планерная в Химках достроят до конца 2025 года. Он будет рассчитан на 320 воспитанников.

Как рассказали в областном Минстрое, сейчас готовность объекта составляет около 90%. Сейчас в здании ведут пуско-наладочные работы и расстанавливают мебель. На территории обустраивают пожарный проезд и устанавливают малые архитектурные формы.

Площадь детского сада превысит 4,8 тысячи квадратных метров. Он будет рассчитан на 12 групповых ячеек по 25 мест. В них будут раздевалки, игровые, спальни и буфеты. Ребята будут заниматься в музыкальном и физкультурном залах, а также в кабинетах для развивающей деятельности.

На территории установят теневые навесы и спорткомплексы.

Детский сад построят по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».