Детский сад «Радуга» в Бронницах открыли после капитального ремонта

Торжественное открытие детского сада «Радуга» прошло после капитального ремонта в Балашихе. На мероприятии собрались дошкольники, воспитатели, а также депутаты городского Совета депутатов и глава округа Дмитрий Лысенков.

Дошкольное учреждение отремонтировали в соответствии со всеми современными требованиями. Снаружи здание «Радуги» соответствует названию: внешние стены выполнены в фиолетовых, оранжевых и желтых тонах. Во дворе провели благоустройство. Здесь установили новые детские площадки, дорожное покрытие, а также выполнили озеленение.

Новые стены здания делят пространство на несколько функциональных зон: игровую, спортивную, творческую и зону отдыха. Теперь дети будут спать на новых кроватках и заниматься за комфортными столами.

«Строительные и отделочные работы полностью завершены. Новое здание с полностью обновленным инвентарем и благоустроенной прилегающей территорией примет воспитанников детского сада уже в начале учебного года», — отметил Лысенков.

Помимо внутреннего и внешнего изменений, в детском саду полностью заменили инженерные системы, установили камеры видеонаблюдения.

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