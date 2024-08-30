Детский сад «Радуга» реконструировали в ЖК «Отрадный» в Мытищах

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Детский сад «Радуга» реконструировали в жилом комплексе «Отрадный» в Мытищах. В этом сентябре туда пойдут 320 воспитанников.

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, детский сад реконструировали за счет внебюджетных средств. В здании оборудовали пищеблок, медблок, музыкальный и физкультурный залы, помещение для развивающих занятий, кабинеты психолога и логопеда. На территории провели озеленение, создали прогулочные и спортивные площадки, а также веранды, навесы для колясок и велосипедов.

Жилой комплекс находится в Мытищах, на его территории построили несколько жилых зданий, где на первых этажах разместили офисы и коммерческие помещения. На территории разместили тренажеры, скамейки, детские площадки и многое другое.

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