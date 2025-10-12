Детский сад «Радуга» отремонтируют в Химках к концу 2025 года

Строительная готовность детского сада «Радуга» в Химках достигла 80%. Специалисты уже завершили основные работы и выполнили чистовую отделку.

Площадь здания дошкольного учреждения увеличили почти до пяти тысяч квадратных метров. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, депутат фракции «Единая Россия» Юлия Ишкова и родители будущих воспитанников оценили качество выполненного ремонта.

«Важно, чтобы новое здание „Радуги“ было не просто современным, а по-настоящему удобным для детей. Здесь все направлено на то, чтобы малыши чувствовали себя в безопасности, а педагоги могли с душой заниматься воспитанием», — подчеркнул Сергей Малиновский.

Музыкальный и спортивный залы стали просторнее и светлее. В обновленном здании детского сада также появится медицинский пункт, кабинеты для развивающих занятий и пространства для отдыха. В каждой группе обустроят спальню, игровую и раздевалку. Позаботятся и о воспитанниках с особенностями в развитии. В дошкольном учреждении для них откроют компенсирующие группы.

Депутат Юлия Ишкова рассказала, что в детский сад уже привезли оборудование для пищеблока.

«В учреждении также дали отопление. Сейчас основные усилия сосредоточены на финальной отделке первого и второго этажей. Детский сад рассчитан на 320 мест и станет важным звеном в обеспечении доступности дошкольного образования в районе», — отметила народный избранник.

Добавим также, что на прилегающей к учреждению территории начали работы по благоустройству. Там установят игровые комплексы и спортивную площадку. Работы проводят благодаря Народной программе партии «Единая Россия».