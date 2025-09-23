Детский сад при Заревской школе в Домодедове отремонтируют в 2026 году

Детский сад при Заревской школе в селе Растуново капитально отремонтируют в 2026 году. Там установят новые окна, двери, заменят коммуникации и систему освещения.

Детский сад находится на Мирной улице в селе Растуново, его площадь превышает 2,3 тысячи квадратных метров. В ходе ремонта там обновят окна, двери, коммуникации, освещение, покрасят стены, уложат напольное покрытие, а также установят мебель и оборудование. Там обновят системы водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы.

Подрядчик уже приступил к работам.

Всего в следующем году в Подмосковье отремонтируют 85 образовательных учреждений. Это 49 школ и 36 детских садов.