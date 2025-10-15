Детский сад при школе в Бронницах капитально отремонтируют в 2026 году

Детский сад при школе № 2 имени Н. А. Тимофеева в Бронницах капитально отремонтируют в 2026 году. Там обновят фасад, кровлю, окна, двери, а также установят новую технику и мебель.

Дошкольное отделение находится в Комсомольском переулке в Бронницах. Подрядчика для проведения работ уже определили, им станет компания «Стройтрест-22», рассказал глава регионального Минстроя Александр Туровский.

Строители обновят фасад и кровлю здания, заменят все инженерные коммуникации и сантехническое оборудование, окна, двери, а также установят системы видеонаблюдения и пожарно безопасности. Работы пройдут во всех помещениях детского сада, в том числе в пищеблоке.

В здании появится новая мебель и оборудование. На территории проведут благоустройство.

Работы пройдут по госпрограмме за счет бюджетных средств.