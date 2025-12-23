Детский сад при школе № 5 в Королеве отремонтируют в 2026 году

Дошкольное отделение средней школы № 5 в Королеве продолжается. Специалисты завершили демонтажные работы уже на 50%.

В ближайшее время подрядчик начнет отделку помещений в здании площадью почти 1,7 тысячи квадратных метров, расположенном на проспекте Королева.

Кроме того, рабочие обновят кровлю, фасад, инженерные системы и пищеблок, а также установят современные системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Прилегающую территорию благоустроят.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках реализации целей национального проекта «Семья».

Обновленный детский сад откроет двери уже в следующем году.