Детский сад при школе № 5 в Королеве отремонтируют в 2026 году
Дошкольное отделение средней школы № 5 в Королеве продолжается. Специалисты завершили демонтажные работы уже на 50%.
В ближайшее время подрядчик начнет отделку помещений в здании площадью почти 1,7 тысячи квадратных метров, расположенном на проспекте Королева.
Кроме того, рабочие обновят кровлю, фасад, инженерные системы и пищеблок, а также установят современные системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.
Прилегающую территорию благоустроят.
Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках реализации целей национального проекта «Семья».
Обновленный детский сад откроет двери уже в следующем году.