Детский сад при школе № 31 в поселке Загорянском отремонтируют к 1 сентября

Детский сад при школу № 21 ремонтируют в поселке Загорянском в городском округе Щелково. Обновление проводят в здании площадью свыше полутора тысяч квадратных метров.

На площадке сейчас работают 32 специалиста. Они устанавливают вентилируемый фасад, строят внутренние перегородки, отделывают помещения и прокладывают кабели электроснабжения. Кроме того, рабочие занимаются благоустройством прилегающей территории.

Позже в детском саду установят новые мебель и оборудование, что позволит дошкольникам заниматься в комфортной современной обстановке.

Капитальный ремонт планируют завершить к началу учебного года.