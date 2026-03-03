Детский сад при школе № 18 в Серпухове отремонтируют к 1 сентября

В микрорайоне Ивановские дворики Серпухова продолжается капитальный ремонт детского сада при средней школе № 18. Строители выполнили около половины запланированного объема работ.

На объекте площадью свыше 3,5 тысячи квадратных метров монтируют инженерные коммуникации, проводят внутреннюю отделку и устанавливают двери.

В рамках обновления в порядок приведут кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, отремонтируют помещения и модернизируют входные группы. Для детского сада приобретут новую мебель и необходимое оборудование.

Работы финансируют из бюджета по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Также запланировано благоустройство прилегающей территории. Открыть обновленное дошкольное отделение планируют к 1 сентября.