Детский сад при школе № 6 в Мытищах капитально отремонтируют в 2026 году

Детский сад при школе № 6 в Мытищах обновят в 2026 году. Там установят новые окна и двери, покрасят стены, заменят коммуникации и систему освещения.

Дошкольное отделение на Новомытищинском проспекте получит новую мебель и оборудование. В здании заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, а также покрасят стены, уложат новый пол, установят новые двери и светильники. Там обновят пищеблок, коммуникации, фасад и кровлю.

«Большая федеральная программа капитального ремонта объектов образования в Московской области реализуется по поручению президента. В Подмосковье в программу 2026 года вошли 38 детских садов», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Обновленный детский сад заработает в 2026 году.