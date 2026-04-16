Детский сад при школе № 6 в Балашихе капитально отремонтируют в этом году

Детский сад при средней школе № 6 в Балашихе капитально отремонтируют уже в этом году. Там обновят коммуникации, сантехнику, мебель и оборудование.

Школа находится в микрорайоне Саввино, на улице 1 Мая. Сейчас там ведут отделочные, фасадные и кровельные работы, монтируют оконные блоки. Готовность работ достигла 52%.

Как рассказали в региональном Минстрое, площадь здания превышает 1,2 тысячи квадратных метров. В ходе ремонта там заменят все коммуникации: от системы отопления до вентиляции, установят новую сантехнику, мебель и оборудование. На территории проведут благоустройство.

Проект реализуют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».