Детский сад при школе № 5 в Королеве капитально отремонтируют в 2026 году. Там обновят кровлю, фасад, коммуникации и все помещения.

Работы в здании на улице Королева уже начались, рассказали в областном Минстрое. Его площадь составляет 1,6 тысячи квадратных метров. Там обновят кровлю, водосточную систему, коммуникации, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Ремонт охватит все помещения и пищеблок. Новый облик получит фасад и территория детского сада.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».