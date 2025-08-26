Детский сад при школе № 27 в Подольске капитально отремонтируют в 2026 году

Детский сад при школе № 27 в Подольске капитально отремонтируют. Работы планируют завершить в сентябре 2026 года.

Как рассказали в областном Минстрое, детский сад находится на Подольской улице. Ремонт там будет проводить компания «ПСК Гелиополь». Работы проведут в рамках нацпроекта «Семья».

Здание было построено в 1975 году. Его площадь составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Там обновят кровлю, фасад, коммуникации, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. На территории проведут благоустройство.

Ремонт пройдет во всех групповых помещениях и в пищеблоке.