Детский сад при школе № 27 в Подольске капитально отремонтируют в 2026 году

Детский сад при средней общеобразовательной школе № 27 в Подольске капитально отремонтируют в 2026 году. Там обновят кровлю, фасад, модернизируют пищеблок и благоустроят территорию.

Сейчас в здании детского сада на Подольской улице демонтируют внутренние конструкции и кровлю, рассказали в областном Минстрое.

«На площадке ведутся демонтажные работы — на крыше снимают старую кровлю, стены очищают от штукатурки, а также демонтируют устаревшие инженерные коммуникации», — сказал глава министерства Александр Туровский.

Площадь здания — 1,8 тысячи квадратных метров. Его построили в 1975 году. Там обновят кровлю, водосточную систему и отопление, модернизируют пищеблок и установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. На территории проведут благоустройство.

Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».