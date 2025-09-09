Детский сад при школе № 24 в Подольске капитально отремонтируют

Детский сад при школе № 24 в Подольске завершается. После открытия он примет 240 воспитанников.

Как рассказали в региональном Минстрое, готовность работ уже составила 90%.

«С каждым днем детский сад становится все лучше и краше. Всякий раз, приходя сюда, мы удивляемся, насколько можно преобразить, казалось бы, такое старенькое здание. Из-за капитального ремонта кажется, что оно даже больше стало, и дышится легче», — рассказала директор Елена Воробьева.

Здание было построено в 1972 году. Его площадь составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Там обновили фасад и кровлю, заменили коммуникации и провели отделку помещений. В кабинетах установят новую мебель и оборудование.

Работы проводят за счет бюджетных средств по госпрограмме.