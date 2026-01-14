Детский сад при школе № 21 в поселке Загорянском отремонтируют к сентябрю

Детский сад при школе № 21 в поселке Загорянском капитально отремонтируют. Там обновят фасад, кровлю, инженерные сети. Работы планируют завершить в этом году.

Подрядчик уже наполовину завершил демонтажные работы и скоро приступит к отделке помещений, рассказали в региональном Минстрое.

В здании обновят кровлю, водостоки, коммуникации, установят системы видеонаблюдения и пожаротушения. Специалисты приведут в порядок фасад и прилегающую территорию.

Работы проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет регионального бюджета.