Детский сад при школе № 18 в Серпухове капитально отремонтируют в 2026 году

Детский сад при школе № 18 в микрорайоне Ивановские дворики в Серпухове капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года. Там появится новая мебель и оборудование.

Как рассказали в региональном Минстрое, сейчас на объекте начались демонтажные работы.

«Работы идут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. На объекте работают больше 40 человек. Строители ведут демонтажные работы на кровле и внутри здания», — отметили в ведомстве.

Площадь детского сада превышает 3,6 тысячи квадратных метров. В здании планируют обновить фасад и кровлю, а также системы отопления и коммуникации. Там заменят входные двери, а в кабинетах появится новая мебель и оборудование.