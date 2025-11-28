Детский сад при школе № 18 в Серпухове капитально отремонтируют в 2026 году

Капитальный ремонт детского сада при школе № 18 в Серпухове продолжается. Открыть учреждение после обновления планируют в 2026 году.

Готовность работ уже достигла 25%, рассказали в областном Минстрое.

Площадь здания превышает 3,6 тысячи квадратных метров. В ходе ремонта там демонтируют старые конструкции, заменят окна и двери, возведут межкомнатные перегородки, установят короба вентиляции, покрасят стены, уложат новый пол.

«В настоящее время на объекте работают 50 человек, одна единица техники. Строителями завершены демонтажные работы, ведутся отделочные и общестроительные работы, а также осуществляется ремонт кровли», — сообщили в ведомстве.

В здании также модернизируют пищеблок и обновят коммуникации. Внутри установят современное оборудование и мебель.

Работы проведут по госпрограмма в рамках нацпроекта «Семья».