Детский сад при школе № 16 в Серпухове откроют после капремонта в 2026 году

В детском саду при школе № 16 на улице Космонавтов в Серпухове продолжается капитальный ремонт. На объекте ведут демонтаж, общестроительные и отделочные работы, а также чинят кровлю. Завершить обновление учреждения планируют в 2026 году.

Площадь всего школьного здания составляет порядка трех тысяч квадратных метров. В настоящий момент на его территории работают 40 человек.

По плану специалистам предстоит демонтировать старые конструкции, заменить оконные блоки, возвести межкомнатные перегородки и установить короба вентиляции. Также будут проведены утепление и покраска стен, заливка и укладка пола.

В детском саду планируется установить новые двери и светильники. Пищеблок будет модернизирован. Во всем здании проведут инженерные коммуникации, также запланированы фасадные и кровельные работы.

Для воспитанников закупят новую мебель и оборудование.

Работы проводятся в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».