Детский сад при школе № 16 в Серпухове откроют после капремонта в 2026 году

В детском саду при школе № 16 на улице Космонавтов в Серпухове идет капитальный ремонт. Стройготовность объекта на текущий момент составляет 25%. Открыть учреждение после обновления планируют в 2026 году.

Общая площадь школьного здания достигает почти трех тысяч квадратных метров. В ходе капремонта предусмотрен демонтаж старых конструкций, замена оконных блоков. Строителям предстоит установить короба вентиляции, утеплить и покрасить стены, залить и уложить пол, установить двери и осветительные приборы.

Во всем учреждении проложат инженерные коммуникации. Пищеблок детского сада ждет модернизация. Также запланированы фасадные и кровельные работы, закупка мебели и оборудования.

«В настоящий момент на объекте работают 40 человек и одна единица техники», — сообщили в подмосковном Минстрое.

Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».