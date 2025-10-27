Детский сад при школе № 16 в Серпухове капитально отремонтируют в 2026 году

В Серпухове продолжается капитальный ремонт здания детского сада при школе № 16 на улице Космонавтов. Как сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области, подрядчик завершает демонтаж и ведет общестроительные и кровельные работы.

Площадь здания составляет почти три тысячи квадратных метров. В ходе капремонта специалисты заменят старые оконные блоки, возведут новые перегородки, установят системы вентиляции, утеплят и покрасят стены, обновят полы, двери и освещение. Также запланирована модернизация пищеблока, замена инженерных коммуникаций — систем водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. Фасад и кровлю здания также полностью обновят.

После завершения работ детский сад оснастят новой мебелью и современным оборудованием. Открытие обновленного учреждения запланировано на 2026 год.

Напомним, ремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с целями нацпроекта «Семья».