Детский сад при школе № 16 в Серпухове откроют после капремонта в этом году

В Серпухове на улице Космонавтов продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней общеобразовательной школы №16. По сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, готовность объекта превысила 85%.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам национального проекта «Семья».

На текущий момент в здании ведутся отделочные и фасадные работы, монтируются инженерные системы. Кроме того, благоустраивается территория вокруг детского сада.

Общая площадь здания составляет почти 3 тысячи квадратных метров. Здесь будут уютные групповые комнаты, спальни, игровые зоны, пищеблок и медицинский кабинет — все для создания современного и безопасного пространства для дошкольников.

Открыть обновленный детский сад планируют в 2026 году.