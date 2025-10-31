Детский сад при школе № 16 в Щелкове отрыли после капремонта

Детский сад при школе № 16 в Щелкове капитально отремонтировали. В здании на Парковой улице. Там обновили фасад и кровлю, провели внутреннюю отделку помещений, модернизировали пищеблок.

Как рассказали в региональном Минстрое, в ходе ремонта в здании утеплили и смонтировали новый фасад, заменили все коммуникации, радиаторы, сантехнику, окна и двери, установили современную мебель и оборудование, обновили потолки, полы и стены. Там модернизировали пищеблок, провели благоустройство территории, обустроили прогулочные зоны со скамейками.

Работы провели по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за бюджетные средства.