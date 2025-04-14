Детский сад при школе № 16 в Щелкове капитально отремонтируют к сентябрю

Детский сад при школе № 16 в Щелкове капитально отремонтируют к 1 сентября. Там обновят покрытия полов и потолков, заменят коммуникации, установят новую мебель.

В здании уже завершили демонтаж внутренних конструкций. Готовность объекта достигла 15%, рассказали в региональном Минстрое.

«На объекте работают больше 20 человек, две единицы техники. Строители ведут общестроительные работы — кладку перегородок, штукатурку стен, утепление фасада, устройство инженерных сетей», — добавили в ведомстве.

В ходе ремонта в здании обновят фасад, коммуникации, сантехнику, радиаторы, а также полы, окна и двери. На территории проведут благоустройство.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» за счет регионального бюджета.