Детский сад при школе № 12 в Подольске капитально отремонтируют в 2026 году

Детский сад при школе № 12 в Подольске капитально отремонтируют. Его откроют после обновления в 2026 году.

Подрядчик уже приступил к ремонту в здании дошкольного отделения на улице Кирова. Сейчас подрядчик ведет демонтажные работы. На объекте работают более 10 человек, рассказали в региональном Минстрое.

Площадь здания превышает 1,9 тысячи квадратных метров. В ходе ремонта там заменят окна и двери, обновят систему освещения и инженерные коммуникации, покрасят стены и уложат напольное покрытие.

В учреждении установят новую мебель и технику.

Всего в 2026 году в Подмосковье капитально отремонтируют 85 образовательных учреждений. Это 49 школ и 36 детских садов.