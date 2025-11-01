Детский сад при школе № 1 в Егорьевске открылся после капремонта

Детский сад при школе № 1 в Егорьевске капитально отремонтировали. Работы провели в рамках народной программы «Единой России». Учреждение рассчитано на 186 мест.

По словам главы округа, секретаря местного отделения партии Дмитрия Вискунова, на капитальный ремонт здания выделили более 235 миллионов рублей.

«В здании полностью заменены инженерные коммуникации. В спальнях оборудован обогреваемый пол, установлена новая удобная мебель. В каждой группе обустроены запасные выходы. Современным оборудованием оснащены прачечная, пищеблок, музыкальный и спортивный зал», — сказал он.

В рамках ремонта на территории детского сада провели благоустройство. Там обустроили пешеходные дорожки, веранды, спортивную площадку и 60 камер видеонаблюдения.

За последние годы по народной программе в Егорьевске капитально отремонтировали три школы.