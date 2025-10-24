Детский сад при школе № 1 в Егорьевске капитально отремонтируют к ноябрю

Здание детского сада при школе № 1 в Егорьевске капитально отремонтируют к 1 ноября. Там уже ведут расстановку мебель и обустройство уличных площадок.

Сейчас на объекте трудятся 34 человека. Они планируют завершить работы до начала ноября.

По словам директора школы Елены Рязановой, детский сад будет рассчитан на 166 мест. Там будут работать две ясельные и восемь общеразвивающих групп. После ремонта там появится хореографический класс с зеркалами и станком, а также обновленный пищеблок.

В ходе ремонта в здании обновили фасад, коммуникации, радиаторы, сантехнику, полы, потолки, окна и двери. На территории провели благоустройство.

Работы ведут по госпрограммы в рамках нацпроекта «Семья».