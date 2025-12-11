Детский сад при Петрово-Дальневской школе в поселке Мечниково отремонтируют

Детский сад при Петрово-Дальневской средней школе в поселке Мечниково капитально отремонтируют в 2026 году. Там обновят фасад и кровлю, установят новые окна и двери. Помещения получат новый, современный облик.

В здании дошкольного отделения уже начались демонтажные работы, рассказали в областном Минстрое.

Площадь детского сада составляет 1,7 тысячи квадратных метров. Там обновят кровлю, водосток, коммуникации, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

«Работы будут проведены во всех групповых помещениях, пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству», — рассказали в министерстве.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».