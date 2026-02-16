Детский сад при Петрово-Дальневской школе Красногорска капитально отремонтируют

Детский сад при Петрово-Дальневской средней школе капитально отремонтируют в поселке Мечниково под Красногорском. Обновленное здание откроют в 2026 году.

Подрядчик уже приступил к работам на объекте, рассказали в региональном Минстрое.

«На объекте работают 35 человек. Строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт кровли и фасада», — сообщили в ведомстве.

Площадь здания составляет 1,7 тысячи квадратных метров. В нем обновят кровлю, водосточную систему, коммункиации, системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт охватит все помещения, включая пищеблок. На территории проведут благоустройства.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».