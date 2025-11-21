Детский сад при лицее №10 в Клину откроют после капремонта 24 ноября

Детский сад при лицее № 10 в Клину капитально отремонтировали. В здании на улице Гагарина обновили все помещения и пищеблок, установили современные окна и двери.

Как рассказали в регионально Минстрое, специалисты усилили фундамент здания, отремонтировали кровлю и фасад, установили современные окна и двери, обновили коммуникации и сантехнику. Пищеблок модернизировали, а территорию благоустроили.

Детский сад примет воспитанников 24 ноября. Там будут заниматься 80 ребят.

«Здание находится вблизи от основного здания лицея, который специализируется на естественно-научном и технологическом образовании. Благодаря программе „Из песочницы в аграрии“ раз в неделю ребят будут учить наблюдать за погодой, выращивать растения. Помимо этого, будут проходить занятия и по робототехнике», — рассказали в министерстве.

Работы провели по госпрограмме за счет бюджетных средств.