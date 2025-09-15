Детский сад при лицее № 2 в Павловском Посаде отремонтируют в октябре

В Павловском Посаде на Корнево-Юдинском переулке подходит к концу капитальный ремонт дошкольного отделения лицея № 2. По данным Минстройкомплекса Московской области, готовность объекта превысила 93%.

Ремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которую реализуют в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». В пресс-службе ведомства уточнили, что строители уже завершили демонтаж, фасадные и кровельные работы, заканчивают внутреннюю отделку, монтируют инженерные коммуникации и двери, обустраивают входные группы, устанавливают мебель и благоустраивают территорию. Также продолжаются пусконаладочные работы.

Во время капремонта здание обновят как снаружи, так и внутри: заменят инженерные сети, окна, двери, радиаторы, сантехнику, полы и потолки, проведут внутреннюю отделку и модернизируют пищеблок. Территорию рядом с детским садом также благоустроят.

Завершить все работы планируется в октябре 2025 года.