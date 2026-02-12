Детский сад при гимназии Ушинского в Клину откроют после капремонта в этом году

Капитальный ремонт детского сада при гимназии имени Константина Ушинского в Клину продолжается. Там обновят кровлю и фасад, установят новую мебель и проведут благоустройство. Учреждение планируют открыть в этом году.

Работы в здании на Бородинском проезде уже стартовали. Подрядчик приступил к отделке помещений.

Как сообщили в областном Минстрое, в детском саду обновят кровлю, водосточную систему, инженерные коммуникации, установят камеры видеонаблюдения и систему пожарной безопасности. Ремонт охватит все помещения, включая пищеблок. На территории проведут благоустройство.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».