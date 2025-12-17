Детский сад при гимназии Ушинского в Клину откроют после капремонта в 2026 году

На Бородинском проезде в Клину продолжаются работы по капремонту дошкольного отделения гимназии имени Константина Ушинского. Подрядчик завершил демонтаж и скоро приступит к отделке. Открыть детский сад после обновления планируют в 2026 году.

По проекту строители заменят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы запланированы во всех помещениях для детей, а также пищеблоке.

Фасад здания получит новый облик, прилегающая территория будет благоустроена.

Как уточнили в подмосковном Минстрое, проведение работ стало возможным благодаря госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекту «Семья».