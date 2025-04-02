Детский сад при гимназии №5 в Красногорске капитально отремонтируют к сентябрю

Детский сад на улице Циолковского в Красногорске капитально отремонтируют. Учреждение планируют открыть после обновления в сентябре.

Как рассказали в региональном Минстрое, детский сад при гимназии № 5 капитально отремонтируют в рамках госпрограммы.

Сейчас на площадке трудятся 36 рабочих и спецтехника. Они монтируют системы отопления, вентиляцию, прокладывают кабели освещения, укладывают плитку и ведут отделку помещений.

«Подрядчик приступил к фасадным работам. На прилегающей территории ведется планировка территории под выполнение работ по благоустройству», — уточнили в ведомстве.

Площадь объекта составляет 1,6 тысячи квадратных метров.

Детский сад рассчитан на 155 мест, он заработает в новом учебном году.