Детский сад при гимназии № 9 в Балашихе капитально отремонтируют к сентябрю
Детский сад при гимназии № 9 в Балашихе капитально отремонтируют в этом году. Там обновят фасад, кровлю, коммуникации и проведут благоустройство. работы планируют завершить к сентябрю.
Работы в здании на улице Адмирала Кузнецова в микрорайоне Купавна уже начались, рассказали в региональном Минстрое.
Площадь здания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Там обновят кровлю, водостоки, коммуникации, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.
Ремонт охватит групповые помещения и пищеблок. На территории проведут благоустройство.
Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».