Детский сад при гимназии № 9 капитально отремонтируют в Балашихе в 2026 годе

Детский сад при гимназии № 9 в Балашихе капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года. Там обновят фасад, кровлю и все помещения.

Площадь детского сала на улице Адмирала Кузнецова в Купавне — 1,2 тысячи квадратных метров. Подрядчик уже начал демонтажные работы, рассказали в региональном Минстрое.

В здании обновят кровлю, водосточную систему, коммуникации, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт проведут по всех помещениях, в том числе в пищеблоке. На территории проведут благоустройство.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».