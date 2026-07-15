Детский сад при гимназии «Логос» в Дмитрове откроют после капремонта в этом году

На Кропоткинской улице в Дмитрове продолжается капитальный ремонт здания детского сада при гимназии «Логос». По данным пресс‑службы регионального минстройкомплекса, общая стройготовность по всем видам работ составляет более 70%.

Ремонт проводят в рамках государственной программы — финансирование идет за счет бюджетных средств. Сейчас на площадке трудятся 59 специалистов, задействовано две единицы техники. Строители выполняют отделочные работы, монтируют вентилируемый фасад и инженерные сети, занимаются благоустройством территории.

В ходе капремонта в здании площадью свыше 1,9 тысячи квадратных метров обновят кровлю и водосточную систему, модернизируют инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Преобразования затронут все групповые помещения и пищеблок. Фасад здания получит новый облик, а прилегающую территорию приведут в порядок.

Открыть обновленное дошкольное отделение планируется в 2026 году.