Детский сад построят в ЖК «Ильинские луга» в этом году

Детский сад на 200 мест продолжают строить в жилом комплексе «Ильинские луга» в Красногорске. Работы планируют завершить в четвертом квартале этого года.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, сейчас на объекте обустраивают перегородки, ведут черновую отделку и другие работы. Готовность составила 65%.

Площадь трехэтажного здания превысит 4,5 тысячи квадратных метров. Там обустроят девять групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями, а также пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда и процедурную. На территории проведут благоустройство и озеленение, там установят игровые площадки с навесами.

ЖК расположен в 10 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе и 20 минутах езды от станций метро «Волоколамская», «Тушинская» и «Строгино». В проект включили строительство девяти детских садов, четырех школ, двух поликлиник и больницы.

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