Детский сад построят в ЖК «Видный берег 2.0» в Ленинском округе в 2027 году

В Ленинском округе на территории жилого комплекса «Видный берег 2.0» строят детский сад. Специалисты уже подготовили фундамент и подземную часть будущего здания.

Качество и прочность конструкций проверили сотрудники строительной лаборатории «МособлстройЦнил» совместно с инспекторами Главного управления строительного надзора Подмосковья.

Работы на объекте начались в мае прошлого года, а завершить их планируют в 2027 году.

Детский сад будет рассчитан на 350 мест. В трехэтажном здании оборудуют уютные групповые помещения с игровыми зонами, буфетами, спальнями, санузлами и раздевалками.

В жилом комплексе «Видный берег 2.0» ранее возвели шесть корпусов. Сейчас там строят еще два многоквартирных дома.