Детский сад построят в ЖК «Видный берег 2» в Ленинском округе к 2027 году

В жилом комплексе «Видный берег 2» Ленинского округа продолжаются работы по возведению трехэтажного детского сада. Строительная готовность здания площадью свыше 7,5 тысячи квадратных метров, расположенного восточнее деревни Ермолино, достигла 40%.

Специалисты полностью закончили разработку котлована, устройство фундамента и подземных конструкций. В настоящее время идет возведение верхних этажей и монтаж внешних инженерных коммуникаций.

Дошкольное учреждение сможет принимать воспитанников в возрасте от 1,5 года до семи лет. Помимо изолированных групповых комнат, в проекте предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, пространства для кружковой работы, медицинский пункт и пищеблок полного цикла.

Фасад здания оформят разноцветными силуэтами домов на белом фоне. На прилегающей территории обустроят персональные игровые площадки для всех групп, зоны для спортивных занятий, проложат пешеходные дорожки и высадят зеленые насаждения.

Сдачу детского сада в эксплуатацию запланировали на весну 2027 года.