Детский сад построят в ЖК «Станиславский» в Красногорске к 2027 году

Детский сад построят в жилом комплексе «Станиславский» в Красногорске. Он будет рассчитан на 120 мест и откроется в конце 2027 года.

Как рассказали в региональном Минжилполитики, соцобъект возводит компания «ОМ Девелопмент». Учреждение будет рассчитано на пять групп. В здании разместят музыкальный и спортивный залы, помещения кружков, медицинский и пищевой блоки, постирочную и административные помещения.

«Проект отличается ярким и выразительным обликом, продуманной инфраструктурой и высоким уровнем технологичности, фактически задавая новую планку в сфере социального строительства. Фасады выполнят в лаконичной стилистике с применением плитки под кирпич в светлой и темной палитре с акцентами медно-коричневого цвета на оконных обрамлениях», — рассказали в министерстве.

На площадке ЖК «Станиславский» ведут активные работы. Проект будет включать пять корпусов, подземную парковку и дворы без машин, а также детский сад, школу и спорткомплекс.