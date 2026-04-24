Детский сад построят в ЖК «Союзный» в Одинцове в начале лета

В Одинцове близится к завершению строительство нового детского сада «Кубик». Его возводят в жилом комплексе «Союзный» в районе улиц Верхне-Пролетарской и Сосновой.

Учреждение сможет принять до 245 детей. Готовность здания оценивают примерно в 80%.

Общая площадь детского сада составляет около четырех тысяч квадратных метров. Проект предусматривает размещение групп для детей разных возрастов, а также полноценную инфраструктуру внутри: игровые и учебные помещения, спортивный зал, пространства для музыкальных занятий и творчества, зоны отдыха.

Основные строительные этапы уже завершили — специалисты уложили фундамент и возвели несущие конструкции. Сейчас они занимаются внутренней отделкой, монтажом инженерных коммуникаций и благоустройством прилегающей территории. Одновременно продолжается обустройство встроенных помещений, которые планируют использовать для общественных нужд.

Контроль за процессом работ осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы провели профилактическую проверку, во время которой оценили соответствие строительного процесса проектным требованиям.

Завершение возведения детского сада запланировано на июнь.

Жилой комплекс «Союзный» включает семь жилых домов и формируется как полноценная городская среда с собственной инфраструктурой. Помимо детского сада, там появятся торговый центр, крытые отапливаемые паркинги и благоустроенные дворы с зонами для отдыха и активностей.

Девелопером проекта выступает компания «Вектор недвижимости».