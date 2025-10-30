Детский сад построят в ЖК «Первый Южный» в деревне Тарычево летом 2027 года

В жилом комплексе «Первый Южный» в деревне Тарычево в Ленинском округе продолжается возведение детского сада. Накануне процесс проведения работ провели инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Возведение детского сада началось в феврале текущего года. Сейчас объект готов почти на 40%. Рабочие уже приступили к монтажу надземной части здания.

Площадь трехэтажного учреждения, рассчитанного на 330 детей, превысит 4,5 тысячи квадратных метров.

Групповые ячейки будут расположены по возрасту: на первом этаже разместят зоны для ясельной и младшей групп, на втором — для средней, а на третьем — для дошкольников.

В каждом групповом помещении оборудуют раздевалки, спальни, санузлы, обеденные и игровые зоны.

Кроме того, в здании разместят классы для проведения дополнительных занятий, музыкальный и спортивный залы, а также кабинеты для психолога и педагога.

Возле детского сада установят малые архитектурные формы, игровые комплексы и навесы. Территорию огородят, а рядом с забором высадят растения.

Строительство планируют завершить в июле 2027 года.