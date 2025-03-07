Детский сад построят в ЖК «Новоград Монино» в Щелкове в 2026 году

Детский сад построят в жилом комплексе «Монино» в Щелкове. Он будет рассчитан на 300 воспитанников и откроется в 2026 году.

Как сообщили в региональном стройнадзоре, сейчас на площадке ведут подготовительные работы.

Площадь здания составит 4,3 тысячи квадратных метров. Там обустроят 14 групповых ячеек, спортивные и музыкальные залы, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога.

На первом этаже разместят помещения для самых младших групп, на втором и третьем — учебные комнаты для старших воспитанников.

Работы планируют завершить в четвертом квартале 2026 года.