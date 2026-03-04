Детский сад построят в ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе

В жилом комплексе «Новая Алексеевская роща» в Балашихе продолжается строительство детского сада. Там смогут разместиться 250 дошкольников.

Трехэтажное здание площадью почти 3,5 тысячи квадратных метров спроектировано с учетом размещения десяти групп. Для каждой из них предусмотрели игровые помещения, спальни и сопутствующие комнаты.

В детском саду оборудуют залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты для кружков, медицинский блок с процедурным кабинетом и помещение для логопеда. Проект включает пищеблок, прачечную и технические помещения, необходимые для эксплуатации здания.

Параллельно в жилом комплексе, который строит группа компаний «Гранель», продолжают возведение корпуса № 4. Работы ведут на уровне четвертого и пятого этажей: специалисты монтируют вертикальные конструкции и устраивают плиты перекрытия.

На площадке, где появится поликлиника на 400 посещений в смену, завершают устройство котлована и подготовку бетонного основания.

Комплекс расположен в шести километрах от МКАД, рядом с национальным парком «Лосиный Остров». Ранее застройщик ввел в эксплуатацию три дома, сейчас строится четвертый.

На территории уже открыли плоскостную парковку на 500 автомобилей — это первая очередь стоянки, рассчитанной в общей сложности на тысячу мест.

Проект развития территории предусматривает озеленение и функциональное зонирование: там оборудуют детские и спортивные площадки, а также пространства для спокойного отдыха.