Детский сад построят в ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе

Детский сад в жилом комплексе «Новая Алексеевская роща» в Балашихе продолжают строить. Там уже завершили основные работы и благоустройство территории.

На площадке уже завершили устройство коммуникаций и благоустроили территорию. Там появились игровые и спортивные площадки, теневые навесы и скамейки.

Как отметили в Минжилполитики Подмосковья, площадь здания составляет 3,4 тысячи квадратных метров. Оно рассчитано на 10 групповых ячеек со спальнями, кружковыми, музыкальным и физкультурным залами, процедурной и кабинетом логопеда.

Жилой комплекс расположен в шести километрах от МКАД. Там уже построили три дома, где отметят новоселье более тысячи семей. Рядом разместили парковку на 500 мест. Проект предполагает игровые площадки, места для занятий спортом и зоны отдыха.