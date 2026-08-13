Детский сад построят в ЖК «Мытищи Парк» в этом году

Завершить работы планируют в четвертом квартале 2026 года.

Дошкольное учреждение площадью 5,8 тысячи квадратных метров рассчитано на 18 групп для детей от двух до семи лет. Сейчас специалисты монтируют внутренние перегородки и инженерные системы, а также благоустраивают территорию.

На первом этаже разместят шесть групп для самых маленьких, музыкальный зал, медицинский кабинет и пищеблок полного цикла. Для них предусмотрят отдельные выходы к игровым площадкам. На втором этаже оборудуют шесть групп и физкультурный зал, еще шесть групп расположат на третьем.

Рядом со зданием появятся озелененные прогулочные и спортивные зоны, отделенные от хозяйственной части. Также предусмотрели отдельный заезд для экстренных служб и диспетчерскую.

В ЖК «Мытищи Парк» уже работают детский сад на 200 мест и школа на 1,1 тысячи учеников. Кроме нового дошкольного учреждения, в квартале возводят школу на 850 мест, жилой дом и отделение полиции. После завершения строительства там будут работать два детских сада на 650 мест и две школы почти на две тысячи учеников.