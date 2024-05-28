Детский сад построят в ЖК «Мечта» в Дмитрове

Детский сад на 400 мест построят в селе Озерецкое под Дмитровым. В нем смогут заниматься 16 групп детей.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, детский сад построят на территории жилого комплекса «Мечта». Площадь здания составит около 5,4 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместят комнату охраны, медицинский и пищевой блоки, а также групповые ячейки для самых маленьких воспитанников.

На втором этаже будет работать музыкальный и гимнастический залы, кладовые, кабинеты преподавателей. Там будут заниматься младшая и старшая возрастные категории.

В здании также обустроят административные, санитарно-бытовые и технические помещения.

На территории ЖК уже работают два детских сада, школа на 550 мест, православная гимназия и другие социальные учреждения.

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