Детский сад построят в ЖК «Мартемьяново Клаб» в Наро-Фоминске

Детский сад построят в жилом комплексе «Мартемьяново Клаб» в Наро-Фоминске. Проект уже получил согласование архитектурно-художественного решения.

Застройщиком выступит компания ФСК Family.

Здание детского сада будет двухэтажным. Учреждение сможет одновременно принимать 170 дошкольников. Внутренняя планировка продумана так, чтобы обеспечить детям комфортное пребывание, а также возможности для обучения и развития.

Внутри разместят групповые ячейки, медицинский блок с процедурным кабинетом, помещения для администрации и персонала, а также пищеблок.

Для занятий предусмотрят музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, методические комнаты и учебные пространства. При проектировании зон учли требования безопасности и санитарные нормы.

На территории вокруг садика обустроят отдельные игровые площадки и места для занятий физкультурой. Пространство организуют так, чтобы дети могли проводить время на свежем воздухе с пользой и в безопасности.

Новый детский сад станет частью инфраструктуры жилого комплекса «Мартемьяново Клаб», который позиционируют как среду, комфортную для жизни семей с детьми.