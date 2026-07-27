Детский сад построят в ЖК «Мартемьяново Клаб» в Наро-Фоминске к 2028 году

Детский сад на 170 мест построят в составе малоэтажного жилого комплекса «Мартемьяново Клаб» в Наро-Фоминске. Его облик уже одобрили в Мособлархитектуре.

Здание общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров спроектировано для семи возрастных групп — от полутора до семи лет. Внутренняя планировка предусматривает музыкальный и физкультурный залы, кабинеты психолога, логопеда и методиста, административно-хозяйственный блок, медицинский пост, прачечную и полноценный пищеблок с возможностью приготовления горячей пищи.

Особое внимание уделено доступности: безбарьерная среда, заглубленный вход с широким защитным козырьком и встроенной светодиодной подсветкой обеспечат безопасный и удобный проход в любое время суток и при любой погоде. Внешний облик выдержан в лаконичном функциональном стиле.

Как отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, фасад решен с выразительными выступающими объемами, в которых расположены лестничные клетки и групповые ячейки.

«Здание облицуют красным клинкерным кирпичом, гармонирующим с окружающей жилой застройкой. Для создания выразительного архитектурного образа оконные блоки будут дополнены акцентными стемалитовыми вставками зеленого цвета», — сказала она.

На территории появятся игровые площадки для каждой группы и общая спортивная зона для занятий на открытом воздухе. Ландшафт украсят газоны, цветники, взрослые деревья и безопасные кустарники без колючек.

Вместе с детским садом в комплексе возведут школу на 350 учеников с современными кабинетами, спортзалом, актовым залом и столовой. В сотрудничестве с МГИМО на базе школы планируется запустить программы допобразования и профильной подготовки по экономике, математике и иностранным языкам. Ввод соцобъектов в эксплуатацию намечен на третий квартал 2028 года, после чего они перейдут в муниципальную собственность.